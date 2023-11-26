На горной трассе Симферополь-Ялта остановлено движение троллейбусов, перекрываются дороги из-за урагана

Движение троллейбусов на горной междугородней трассе Симферополь-Ялта в настоящее время остановили из-за непрекращающегося на полуострове шторма.

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях советник главы Крыма Олег Крючков, в настоящее время с трассы людей вывозят автобусами.

«Движение троллейбусов на трассе Симферополь-Ялта и в г. Симферополь приостановлено. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами», - сообщил Крючков.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.