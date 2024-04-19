Почти половина месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Подмосковья за сутки

В Подмосковье за сутки местами выпало сорок пять процентов месячной нормы осадков, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в осадкомеры в Красногорске попало семнадцать миллиметров осадков, столько же зафиксировано в Волоколамске. В Можайске выпало шестнадцать миллиметров осадков, в Кашире, Шаховской и Серебряных Прудах — пятнадцать миллиметров.

В столице выпала примерно четверть апрельской нормы осадков, добавил метеоролог. В центральной части России самыми дождливыми оказались Смоленская, Калужская, Брянская и Тульская области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в выходные в Московской области может пройти мокрый снег.