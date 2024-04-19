Синоптик предупредил о мокром снеге в Подмосковье в выходные

Метеоролог, слова которого приводит РБК со ссылкой на РИА Новости, отметил, что в ночь на субботу температура воздуха в Москве и Подмосковье составит от нуля до пяти градусов тепла.

На севере Московской области, указал синоптик, прогнозируется мокрый снег, который не образует покрова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Подмосковье был установлен суточный рекорд тепла.