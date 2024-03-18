Почти полсотни жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

За неделю в Подмосковье переехали в новые квартиры из аварийного жилья или получили компенсации сорок девять человек, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Всего за минувшие семь дней в регионе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было расселено свыше 856 квадратных метров аварийного жилья в четырех городских округах — Клину, Мытищах, Дмитрове и Шатуре.

В ведомстве напомнили, что расселение аварийных домов проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион стал лидером по строительству и обновлению школ.