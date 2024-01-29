Почти семь тысяч жилищных запросов жителей Подмосковья обработали в ЕДС за неделю

Большинство из них (6,7 тысячи заявок) уже удалось отработать, остальные планируют закрыть в ближайшее время. В 31 муниципалитете было зафиксировано снижение числа обращений. Например, в Серебряных Прудах (-75%), Лыткарино (-70%), Павлово-Посадском (-59%), Раменском (-56%). Из Восхода и Молодежного не поступило ни одной заявки. Жители региона также стали реже направлять запросы в категории «Устранить неисправность дверей и запирающих устройств». Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова напомнила, что направить заявку в ЕДС можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.