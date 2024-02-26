Почти сорок бюджетных соцобъектов проектируются в Московской области

В Подмосковье в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на этапе проектирования находятся более 35 социальных объектов, включая школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Так, например, в Одинцово проектируется поликлиника, которая появится в ЖК «Гусарская баллада», а также здание студенческого общежития ну улице Новоспортивная, в Котельниках — воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное поле, в Королеве — поликлиника смешанного типа на улице Циолковского и реконструкция со строительством нового учебного корпуса МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» на улице Октябрьская. Помимо этого, работы проходят еще в 18 округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.