Почти сорок образовательных объектов откроют в Подмосковье в этом году

В этом году в рамках государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируют ввести в эксплуатацию 36 объектов образования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Так, на территории Подмосковья планируется открыть 25 школ и 11 детских садов, построенных за счет средств бюджета. В общей сложности школы смогут принять более двадцати пяти тысяч учеников, а детские сады рассчитаны на создание более трех тысяч мест для дошкольников.

Напоминаем, что всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более семидесяти социальных объектов, построенных за счет средств бюджета.

Накануне Андрей Воробьев приехал в подмосковный Красногорск с рабочим визитом, и проверил ход строительства Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, который планируют открыть уже в начале лета.