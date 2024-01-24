Почти сорок санитарных автомобилей поступили в больницы Московской области в прошлом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2023 году в больницы Подмосковья поступили 39 автомобилей для неотложной и паллиативной службы, на эти цели направили более 70 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Поэтому продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья санитарным автотранспортом», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ведомстве уточнили, что автомобили поставили в больницы Химок, Балашихи, Можайска, Солнечногорска, Московский областной хоспис для детей и другие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.