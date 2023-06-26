Почти сорок тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года

Свыше 35,5 тысячи человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье в этом году, сообщили в областном Минздраве.

Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова отметила, что это почти на тысячу граждан больше, чем в прошлом году. Она добавила, что это указывает на активное развитие донорского движения в регионе. Это помогает спасти людей, пострадавших в аварии, пациентов с сильной кровопотерей, больных раком и не только.

Напомним, что головным учреждением Службы крови в регионе является областной центр крови. Он работает без выходных, подробности здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что силами области продолжаются работы по восстановлению объектов социнфраструктуры на новых территориях страны.