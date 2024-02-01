Почти сорок тысяч кроликов разводят в Московской области

В Подмосковье разводят более 35 тысяч кроликов, 16 тысяч из них — в племенных хозяйствах, кролиководство является одним из самых перспективных и развивающихся отраслей животноводства в регионе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводится мониторинг состояния отрасли, а также оказывается государственная поддержка на развитие племенной базы кролиководства. В Подмосковье разводят более 35 тыс. кроликов, из них 16 тыс. в племенных хозяйствах. Племенной молодняк кроликов пользуется большим спросом на всей территории Российской Федерации и в странах СНГ», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, прошлом году хозяйство «Агро Спец Сервис» продало более 11 тысяч кроликов в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, а также в Чеченскую Республику и Краснодарский край. Еще одно племенное хозяйство, которое осуществляет деятельность в регионе, — Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева. В организации содержится около двух тысяч кроликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.