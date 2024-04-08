Почти сорок тысяч учителей в Подмосковье получают доплату за классное руководство

Более 38 тысяч учителей в Московской области получают доплату за классное руководство. Об этом сообщила председатель Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Сейчас федеральная доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей, однако, Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей.

«В Московской области помимо федеральной доплаты классные руководители также получают еще региональную доплату — шесть тысяч рублей. Таким образом, размер доплат в Подмосковье составляет 11 тысяч рублей», — отметила Самединова.

По ее словам, в 2024 году в регионе на данные выплаты направят более 6,7 миллиарда рублей, из которых три миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета и 3,7 миллиарда рублей — из регионального. Депутат напомнила, что в регионе педагогам предоставляют и другие меры поддержки. Так, например, они могут претендовать на ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.