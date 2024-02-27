Почти сто человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН в Подмосковье, получили профессии

В филиалах профессионального образовательного учреждения № 66 ФСИН России — в исправительных колониях поселка Ново-Гришино, Можайска и Коломны прошли заседания аттестационных комиссий, по итогам которых свидетельства о профессии получили 97 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Они прошли обучение по программам профессионального обучения и успешно сдали экзамены по пяти специальностям: «швея», «укладчик-упаковщик», «изготовитель лекал», «раскладчик лекал», «оператор роторной линии по производству изделий из пластических масс». Это позволит им получить работу в исправительном учреждении, а также погасить иски по исполнительным документам и трудоустроиться после освобождения.

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