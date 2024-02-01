Почти три миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ в Московской области за год

В 2023 году бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Подмосковье прошли 2,7 миллиона человек, что на 300 тысяч больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.