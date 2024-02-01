Почти три миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ в Московской области за год
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2023 году бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Подмосковье прошли 2,7 миллиона человек, что на 300 тысяч больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения», — рассказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.
В ведомстве добавили, что выявление инфекции на ранней стадии позволит начать своевременное лечение и предотвратить передачу вируса другим людям. Узнать подробности о местах проведения обследований можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.