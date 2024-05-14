Почти три тысячи сухостойных и аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье за месяц

В апреле 2024 года сотрудники коммунальных служб Подмосковья провели опиловку более 2,5 тысячи сухостойных и аварийных деревьев на территории 57 городских округов. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Так, например, во Фрязине работы провели вблизи домов 7А и 10 на улице Школьная, около дома № 10 на Новом проезде и не только, в Долгопрудном — у железнодорожной станции «Шереметьевская» и на Первомайской улице. После проведения опиловки специалисты вывозят порубочные остатки с территорий, чтобы не допустить возникновения навалов, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.