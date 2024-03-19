Почти тридцать детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что 23 их них откроются к началу нового учебного года, еще три — в четвертом квартале 2024 года. В них проведут ремонт фасада и кровли, входных групп, заменят все инженерные системы, установят новые окна и двери, сантехнику, заменят мебель, оборудование и игрушки и не только. На прилегающей территории разместят игровые площадки для разных возрастов. Контролировать проведение капремонта будут сотрудники ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.