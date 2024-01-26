Почти тридцать миллиардов рублей инвестиций в экономике Московской области приходится на Китай

Более 27 миллиардов рублей инвестиций приходятся на долю проектов компаний, в которых задействован капитал из Китая. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, данные проекты позволили создать более 10 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.

«В перспективе мы ожидаем, что объем инвестиций вырастет вдвое», — отметила Зиновьева.

В Подмосковье на данный момент представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске представлены 170 китайских компаний. Кроме того, в солнечногорском индустриальном парке «Есипово» в компания HUAJING (Хуацзин) начнет производить оси для прицепной грузовой техники, компания «Северный океан» реализует в Воскресенске проект по производству гепарина натрия — вещества, препятствующего образованию тромбов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.