Почти тридцать тысяч человек посетили катки под открытым небом в Подмосковье за три дня

С 31 декабря по 3 января 2024 года катки под открытым небом в Московской области посетили 25,6 тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В общей сложности за эти дни парковые территории региона посетили 438 тысяч человек. Больше всего посетителей было зафиксировано в первый день января — почти 170 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.