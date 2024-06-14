Почти тридцать тысяч почетных доноров насчитывается в Московской области

В Подмосковье проживают почти 28 тысяч человек, которые имеют звание «Почетный донор России» или СССР и получают социальную поддержку. Об этом во Всемирный День донора сообщает Министерство социального развития Московской области.

В частности, эта категория граждан получает ежегодную выплату в размере более 17 тысяч рублей, может претендовать на бесплатные поездки в общественном транспорте и на возврат половины суммы за коммунальные услуги каждый месяц.

«Уникальная программа социальной поддержки для почетных доноров является одной из важных инициатив в поддержке здоровья населения и развитии донорства крови в регионе», — отметили в ведомстве.

Чтобы получить статус почетного донора, жителям нужно 40 раз сдать кровь, 60 раз — плазму или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.