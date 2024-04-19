Почти тридцать тысяч почетных доноров получают меры соцподдержки в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Меры социальной поддержки в Подмосковье получают 28 тысяч жителей, которые имеют звание «Почетный донор России» или СССР. Об этом в преддверии национального Дня донора сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Им мы оказываем социальную поддержку. Например, единовременная выплата более 17 тысяч рублей, которая ежегодно индексируется. Почетные доноры региона также могут бесплатно ездить в общественном транспорте. А еще им каждый месяц возвращают половину оплаты за услуги ЖКХ», — говорится в сообщении.
Чтобы получить статус почетного донора, жителям нужно 40 раз сдать кровь, 60 раз — плазму или сочетать количество сдачи обоих компонентов. Помимо этого, в Подмосковье функционирует онлайн-платформа для доноров, она доступна здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.