Почти тридцать тысяч почетных доноров получают меры соцподдержки в Московской области

«Им мы оказываем социальную поддержку. Например, единовременная выплата более 17 тысяч рублей, которая ежегодно индексируется. Почетные доноры региона также могут бесплатно ездить в общественном транспорте. А еще им каждый месяц возвращают половину оплаты за услуги ЖКХ», — говорится в сообщении.