Почти триста миллионов рублей направят в Подмосковье на предоставление грантов ИТ-компаниям

В 2024 году в Подмосковье продолжится предоставление грантов ИТ-компаниям и организациям-производителям компьютерной техники, прием заявок уже стартовал. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках отбора, составляет более 273 миллионов рублей», — уточнил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

По его словам, на поддержку смогут рассчитывать высокотехнологичные компании, которые зарегистрированы в регионе и осуществляют основную деятельность по одному из шести кодов ОКВЭД. Гаджиев отметил, что на конец прошлого года в Реестре верифицированных организаций Московской области содержалась информация о 389 ИТ-компаниях, грантополучателями 2023 года стали 13 из них. Это позволило привлечь в сферу информационных технологий более двух тысяч новых специалистов. Узнать подробности о предоставлении грантов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.