Почти триста миллионов рублей направят в Подмосковье на закупку техники для лесопожарных формирований

В 2024 году на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий в Подмосковье из федерального и регионального бюджета выделят порядка 270 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Ежегодно Комитет лесного хозяйства Московской области проводит плановые закупки противопожарной техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», — отметил Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшую часть техники поставят к апрелю, чтобы она была готова до начала активной фазы пожароопасного сезона. Автопарк ГАУ МО «Центрлесхоз» пополнят на 40 единиц специализированной лесопожарной техники, после поставки ее распределят в филиалы учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.