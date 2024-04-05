Почти триста тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Более 252 тысяч пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье, это позволяет им снизить расходы на вывоз мусора. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Сумма компенсации зависит от возраста пенсионера: неработающим жителям, которые вышли на пенсию, предоставляется компенсация в размере 30%, если старше 70 лет — 50%, а пенсионеры от 80 лет могут рассчитывать на 100% компенсацию. Выплата назначается проактвино», — добавили в ведомстве.
При расчете суммы компенсации будет учитываться стандарт нормативной площади жилого помещения, предупредили граждан. Так, например, для одиноко проживающих жителей норма составляет 42 квадратных метра, для семьи из двух человек — 21 квадратный метр на каждого.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.