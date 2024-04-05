Почти триста тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами

«Сумма компенсации зависит от возраста пенсионера: неработающим жителям, которые вышли на пенсию, предоставляется компенсация в размере 30%, если старше 70 лет — 50%, а пенсионеры от 80 лет могут рассчитывать на 100% компенсацию. Выплата назначается проактвино», — добавили в ведомстве.