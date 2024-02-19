Почти триста тысяч услуг оформили в Подмосковье через цифровые зоны МФЦ за полтора месяца

В ведомстве уточнили, что в таких зонах есть оборудованные рабочие места с бесплатным доступом к порталам госуслуг и сайтам ведомств. В них также работают консультанты, которые помогут гражданам заполнить заявления. Каждую неделю онлайн-услуги через цифровые МФЦ оформляют более 40 тысяч раз. Чаще всего граждане пользуются региональным порталом — с начала года через него оформили 186,7 тысячи услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.