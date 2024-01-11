Почти триста тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за год

«Участникам более 59 тысяч аварий помощь в оформлении оказали в Центрах помощи при ДТП, а свыше 29 тысяч аварий оформили по Европротоколу. В регионе сейчас функционируют 16 стационарных Центров службы помощи, два из которых были открыли в прошлом году: в Пушкинском и Богородском округах», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.