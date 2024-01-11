Почти триста тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за год
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В 2023 году Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области воспользовались почти 289 тысяч водителей, сообщили в областном Минтрансе. «Горячая линия» службы отработала более 144 тысяч аварий, которые обошлись без пострадавших.
«Участникам более 59 тысяч аварий помощь в оформлении оказали в Центрах помощи при ДТП, а свыше 29 тысяч аварий оформили по Европротоколу. В регионе сейчас функционируют 16 стационарных Центров службы помощи, два из которых были открыли в прошлом году: в Пушкинском и Богородском округах», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Помимо этого, работа службы помощи позволила сократить время нахождения попавших в аварию машин до 40 минут. Напомним, что при попадании в ДТП без пострадавших необходимо сообщить о случившемся по номеру 112. После этого важно выйти из автомобиля и покинуть пределы проезжей части, а также оформить Европротокол.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.