Почти триста тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» за год
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2023 году сотрудники колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали свыше 250 тысяч звонков, более 22,2 тысячи из которых поступили из других регионов России. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Она уточнила, что за все время работы колл-центра с 2019 года операторы приняли почти 1,6 миллиона звонков. Отметим, что позвонить в центр можно по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 550-30-03.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.