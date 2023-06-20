Почти тысячу дефектов в содержании территорий зафиксировали в Подмосковье с помощью «умных автомобилей» за день
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
«Умные автомобили» регионального ГУСТ, в которых установлены камеры с искусственным интеллектом, помогли зафиксировать более 900 недостатков в содержании территорий горокругов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Большинство нарушений зафиксировали в Домодедове и Красногорске, отметила глава областного ГУСТ Светлана Аипова.
«Наиболее распространенными замечаниями также стали: грязные опоры освещения — 145 случаев, отсутствие или повреждение бортового камня — 94, 69 недочетов в содержании контейнерных площадок», — добавила министр.
Ранее в ведомстве сообщали, что в июне в регионе удалось убрать более шести тысяч навалов мусора на контейнерных площадках.