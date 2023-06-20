Свыше шести тысяч мусорных навалов на контейнерных площадках устранили в Подмосковье

Сотрудники ГУСТ Подмосковья, представители администрации горокругов и региональные операторы активно фиксируют недостатки содержания контейнерных площадок и устраняют их. В этом месяце им удалось убрать более шести тысяч навалов мусора.

Глава подмосковного ГУСТ Светлана Аипова указала, что наиболее активно данная работа велась в Ленинском округе, Волоколамске, Балашихе и Пушкинском округе. По ее словам, в некоторых СНТ региона также выявили отсутствие договоров на вывоз мусора.