Почти тысячу вандальных надписей выявили в Московской области за первые дни месяца

Инспекторы ГУСТ Московской области и автомобили, оснащенные камерами с нейросетью, выявили 821 граффити за первые дни января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что большинство дефектов зафиксировали мобильные комплексы с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий. Информацию о каждом из них передали специалистам для устранения с помощью специальных моющих средств. Наибольшее число несанкционированных надписей выявили в Балашихе, Домодедово, Одинцовском и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.