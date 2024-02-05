Почти восемь тысяч жилищных запросов обработали в ЕДС Подмосковья

За неделю сотрудники жилищного надзора Главного управления содержания территорий Московской области зарегистрировали 10,3 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большую часть из них уже удалось отработать, остальные планируют закрыть в ближайшее время. В ведомстве отметили, что в 21 округе зафиксировали снижение числа обращений, в частности, в Шаховской (-83%), Черноголовке (-75%), Звездном Городке (-67%), Власихе (-57%) и Лотошино (-40%). Отметим, что направить заявку в ЕДС можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.