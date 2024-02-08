Почти восемьдесят объектов образования отремонтируют в Подмосковье в этом году

В 2024 году в Подмосковье проведут капитальный ремонт 77 объектов образования. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«В Московской области реализуется масштабная программа по капитальному ремонту учреждений образования. До 2026 года запланировано провести капитальные работы на 393 объектах», — рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, капитальный ремонт школ и детских садов проводят в рамках наказов местных жителей. В 2023 году в регионе отремонтировали 63 школы, 23 садика и шесть колледжей. В этом году ремонт затронет 42 школы, 20 детских садов и 11 колледжей. Также в программу включили четыре объекта дополнительного образования, добавил Брынцалов.

Так, например, в Подольске отремонтируют гимназию № 4 в Подольске, в Щелково — школу № 3, в Солнечногорске — лицей № 1 им. А. Блока и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.