Почти восемьсот человек убирали последствия снегопада в парках Подмосковья на прошлой неделе

На минувшей неделе последствия снегопада в парках культуры и отдыха Московской области устраняло почти 800 человек и 210 единиц специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

Так, в общей сложности было очищено от снега 1,8 миллиона квадратных метров территории. При этом первостепенно снег убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей региона.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.