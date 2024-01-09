«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
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В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В Москве и Подмосковье предупреждение действует до полудня среды, 10 января. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
Также «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен еще в пяти регионах, в том числе в Калужской, Рязанской и Владимирской областях.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что сегодня в столичный регион придет потепление.