«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье предупреждение действует до полудня среды, 10 января. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Также «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен еще в пяти регионах, в том числе в Калужской, Рязанской и Владимирской областях.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что сегодня в столичный регион придет потепление.