Почти все закупки заключались в Подмосковье с помощью технологии «Умный контракт»

В 2023 году с помощью технологии «Умный контракт ПИК ЕАСУЗ», предназначенной для автоматизированного создания цифровой модели проекта контракта с последующим заключением и исполнением в электронном виде, заключили почти все закупки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.