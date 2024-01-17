Почти все закупки заключались в Подмосковье с помощью технологии «Умный контракт»
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В 2023 году с помощью технологии «Умный контракт ПИК ЕАСУЗ», предназначенной для автоматизированного создания цифровой модели проекта контракта с последующим заключением и исполнением в электронном виде, заключили почти все закупки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Внедрение в систему новых шаблонов «умного контракта» позволило увеличить их долю с 80% до 93% за 2023 год», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Отметим, что портал исполнения контрактов представляет собой информационную систему, которая помогает обеспечить быструю и эффективную работу между поставщиками и заказчиками Московского региона. Внедрение новой технологии позволило сократить скорость формирования проекта контракта до 30 минут.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.