Почвы продолжают подготавливать в Подмосковье к севу яровых культур

На территории Подмосковья продолжается подкормка озимых культур, а также уже подготовлено более 106 тысяч гектаров почвы под яровой сев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что всего в этом сезоне под полевые работы отведено более двухсот семидесяти тысяч гектаров. Таким образом, в настоящий момент подготовлено почти сорок процентов от всех земель.

В ведомстве подчеркнули, что озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов, каждый из которых выполняет свои функции. В регионе уже подкормлено более 76,7 гектаров озимых сельскохозяйственных культур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал приоритетом внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни Подмосковья.