Андрей Воробьев назвал приоритетом внедрение ИИ в различные сферы жизни Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация и внедрение ИИ в различные сферы жизни региона являются приоритетными направлениями.

Андрей Воробьев подчеркнул, что без умных технологических решений невозможно управлять большими системами. При цифровизации процессов и внедрении искусственного интеллекта, в том числе генеративного, эффективность той или иной сферы — от экологии до образования — становится кратно выше, указал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

«Поэтому, безусловно, мы ищем умные решения и внедряем их, работаем <…> активно и с федеральными министерствами, и, конечно, с Москвой», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье начало работу новое министерство.