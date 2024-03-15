Под Новгородом полыхает пилорама, площадь пожара уже 1500 квадратов

В Новгородской области в ночь на пятницу, 15 марта, загорелся ангар на территории пилорамы, сообщает управление МЧС РФ по региону.

Отмечается, что к настоящему времени огонь распространяется стремительно и его площадь уже составляет порядка 1500 квадратных метров.

На месте инцидента с огненной стихией пытаются справиться 18 человек личного состава МЧС, привлечено и 6 единиц спецтехники.

Информация о погибших и пострадавших в ходе возгорания пока не поступала. Другие подробности пока не известны.

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