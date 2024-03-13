Житель Богородского округа спас на пожаре двоих детей

Житель Богородского округа Евгений Нешитый спас на пожаре двоих маленьких детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Большое Буньково. Евгений вместе со своим сыном Женей возвращался домой, когда мальчик услышал детские крики со стороны одного из жилых домов.

Евгений подошел к дому и увидел, что из окон квартиры на первом этаже валит дым, а на балконе плачут два мальчика. Житель не растерялся, забрался через балкон в квартиру, эвакуировал детей на улицу и позвонил в службу 112. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Как выяснилось, мальчики 2020 и 2021 годов рождения проживали в арендованной квартире вместе со своей матерью. Женщина не работала, семья жила на средства отца, находившегося в другой стране. В детский сад мальчики не ходили. В момент пожара они находились дома одни. Сейчас дети изъяты у матери органами опеки.