Подача заявлений на ЕГЭ стала самой востребованной услугой на регпортале Подмосковья

На прошлой неделе самой популярной услугой на регпортале Подмосковья стала подача заявлений на ЕГЭ. Ей воспользовались свыше двадцати тысяч жителей, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Также в прошедшие семь дней наиболее востребованными стали: выписка из домовой книги — 20,8 тысячи заявок, выдача и замена социальных карт — 10,1 тысячи заявок, запись в кружки и секции — 4,8 тысячи заявок и признание граждан нуждающихся в социальном обслуживании — 3,4 тысячи заявлений.

Всего на регпортале жителям Московской области, в том числе представителям бизнеса, доступно 350 услуг. Получить их можно с любого мобильного устройства, а также в цифровых МФЦ. Такие зоны работают во всех округах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.