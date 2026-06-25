Подарки от главы и письмо из Кремля: в Пушкино поздравили блокадницу Галкину

В Городском округе Пушкинский чествовали Римму Галкину — председателя местной организации «Жители блокадного Ленинграда». С 89-летием ветерана поздравили общественный деятель Инна Орлова и глава муниципалитета Максим Красноцветов. Имениннице передали подарки и официальный адрес из Кремля.

24 июня общественный деятель, руководитель реабилитационного центра «Радость моя» Инна Орлова навестила Римму Митрофановну Галкину — женщину, чья биография вместила блокадное детство, жизнь в разных уголках страны и многолетнюю общественную работу в Подмосковье.

Римма Галкина родилась в Ленинграде в 1937 году. Воспоминания о военных годах до сих пор живы:

«Жизнь у нас была очень трудная. Мы жили с керосинками и печным отоплением на седьмом этаже без лифта и без горячей воды. Такой вот был дом, хоть и в центре Ленинграда», — рассказывает именинница.

В 19 лет она вышла замуж за военного летчика. Судьба разбросала семью по всей стране: Камчатка, Абхазия, Карелия, Эстония. Но с 1970-х годов Римма Митрофановна живет в Пушкино — на родине мужа. Здесь она нашла не только дом, но и дело всей жизни: возглавила окружное общество блокадников, заслужила уважение земляков и тепло близких.



Инна Орлова призналась, что была искренне рада личному знакомству с Риммой Митрофановной. По словам общественного деятеля, ветерана отличает удивительная жизнерадостность.

«Она позитивно настроена, несмотря на такую тяжелую судьбу», — отметила Орлова.

Общественница пожелала имениннице крепкого здоровья и долгих лет, окруженных теплом и заботой близких.



От имени главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова имениннице вручили подарки, а из Кремля поступил поздравительный адрес.