Поддержку проектов импортозамещения усилят в Московской области

Действие программы по грантовой поддержке инвестиционных проектов в сфере импортозамещения подмосковного Фонда развития промышленности продлили на 2024 год. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что в грантовую программу были внесены изменения. В частности, была увеличена сумма компенсации, которую можно получить за счет гранта, а также снижены объемы кредитного договора для доступа к программе.

«Так, сумма компенсации увеличена с 20 до 50 млн рублей, а сумма договора, в отношении которого можно будет воспользоваться грантом, снижена с 50 до 30 млн рублей. Объем выделенных средств на эту программу составит 565 млн рублей. Прием заявок на получение грантов запланирован на март 2024 года», — сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Получить грант могут предприниматели, которые осуществляют действие в сфере импортозамещения и реализуют инвестпроекты с привлечением кредитных средств. Директор Фонда развитии промышленности Московской области Павел Ильин отметил, что инвесторы могут погасить до 90% от суммы уплаченной процентной ставки по кредитам. Подробности можно узнать здесь.

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