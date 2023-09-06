Подхватите черную сущность: таролог предостерегла смертных от заработка на онлайн-гаданиях

По словам эзотерика, никогда к тарологу люди не обращаются просто так. Идут с горем, с проблемами, когда предстоит тяжелый выбор. Однако некоторые обычные люди, возомнив себя великими предсказателями, решают, что можно заработать легкие деньги, проводя онлайн-расклады и не имея к этому никаких способностей.

«Это безопасно только для настоящего эзотерика. Его энергия, его личность имеют энергетическую защиту от различных влияний. Поэтому они могут спокойно работать, не принимая на себя эти потоки», — отмечает Абравитова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавляет, что если же человек только мнит себя эзотериком, то очень легко может «нацеплять на себя черных сущностей».

«Различные тарологи, рунологи, нумерологи, астрологи, люди, которые пришли в эту профессию, не являясь людьми эзотерической природы — именно они становятся ранеными или падшими бойцами. Потому что он по сути обычный человек и подвергается сумасшедшему обстрелу негативных энергетических потоков», — подчеркивает Абравитова.

Эзотерик предупреждает, что человека могут ждать очень тяжелые последствия не только в материальной жизни: может сильно пошатнуться здоровье, а может ударить и по близким такого горе-специалиста. Поэтому, прельстившись легким заработком, стоит сначала подумать об опасностях, заключает собеседница.

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