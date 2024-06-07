Подмосковье лидирует по количеству участников конкурса «Спасибо интернету — 2024». Участвовать могут жители региона в возрасте от 50 лет, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности или освоили работу в интернете самостоятельно. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс проводится по таким номинациям, как «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Семейная интернет-история». Кроме того, выделена специальная номинация для преподавателей — «Мои авторские разработки».

Так, на сегодняшний день жители региона подали уже более ста пятидесяти работ на конкурс и стали самыми активными участниками этого года. Прием заявок продолжится до 24 октября на сайте конкурса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация позволяет повысить безопасность в регионе.