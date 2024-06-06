Губернатор Подмосковья: цифровизация позволяет повысить безопасность в регионе
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Цифровизация позволяет повысить безопасность в Подмосковье, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на ПМЭФ-2024.
Так, благодаря работе камер видеонаблюдения в регионе значительно снизилось число погибших на железнодорожных путях — в 2023 году жертвами таких происшествий стали 187 человек, в этом — шестнадцать.
Кроме того, отметил Андрей Воробьев, раньше Подмосковье было лидером по угонам автомобилей, но благодаря реализации программы «Безопасный регион» ситуация значительно улучшилась, раскрываемость этих и других преступлений повысилась.
«Сейчас это единичные случаи (угонов. — прим. ред.), потому что видно кто и куда отвез — уже не спрячешь, даже в гараже», — сказал губернатор.