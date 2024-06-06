Губернатор Подмосковья: цифровизация позволяет повысить безопасность в регионе

Так, благодаря работе камер видеонаблюдения в регионе значительно снизилось число погибших на железнодорожных путях — в 2023 году жертвами таких происшествий стали 187 человек, в этом — шестнадцать.

Кроме того, отметил Андрей Воробьев, раньше Подмосковье было лидером по угонам автомобилей, но благодаря реализации программы «Безопасный регион» ситуация значительно улучшилась, раскрываемость этих и других преступлений повысилась.