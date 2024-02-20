Подмосковье оказалось в числе лидеров по строительству новых школ среди регионов России

Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край оказались в числе лидеров по количеству построенных школ среди других регионов России. Об этом стало известно на федеральном штабе с участием секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министра просвещения России Сергей Кравцов.

В общей сложности в России с 2019 года по президентской программе открылись более 1,3 тысячи школ, рассчитанных 793 тысячи мест. В 2023 году в стране ввели в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.

Помимо этого, в рамках президентских программ проводился капитальный ремонт школ и детских садов. Турчак отметил, что в общей сложности было отремонтировано более чем в 2,4 тысячи школ, 1,5 тысячи из них — за счет федеральных средств, 902 зданиях — за счет средств региональных бюджетов.

«Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ — республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край», — сказал он.

В Московской области в 2024 году планируют провести ремонт 42 школ, 20 детских садов и 11 колледжей. В ближайшие три года работы пройдут еще на 393 объектах. По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе также включили в программу ремонт учреждений дополнительного образования.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что в каждом городском округе депутатский корпус партии и родители учеников проводят выездные мероприятия для обсуждения с подрядчиком сроков и качества выполнения работ.

Отметим, что программу по ремонту реализует «Единая Россия» совместно с Минпросвещения, она входит в народную программу партии и была инициирована президентом России Владимиром Путиным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.