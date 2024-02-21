Подмосковье представило свой стенд на выставке «Россия» в честь праздника топливно-энергетического комплекса

Вчера на Международной выставке-форуме «Россия» прошел праздник топливно-энергетического комплекса «Форум национальных достижений: энергетика», в рамках которого Мособлгаз представил стенд Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.

В ходе праздника участники могли принять участие в образовательных, спортивных, культурных мероприятиях. На стенде Подмосковья все желающие могли ознакомиться с достижениями региона в реализации различных проектов, в том числе президентского проекта Социальной газификации.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и главы регионов рассказали об эффективных решениях и значимых достижениях последних лет в энергетике в ходе пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики». Участниками встречи с ветеранами и династиями работников энергетической отрасли со всей России стали Александр Новак, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, главы субъектов РФ, руководители отраслевых компаний и не только. Почетными гостями стали 15 представителей Мособлгаза.

«Я впечатлен, очень понравился павильон Московской области, где сегодня Мособлгаз представлен, все в духе времени, цифровая трансформация в деле. Здорово, детям интересно, много занятий. Когда я пришел в профессию, это более 50 лет назад, Мособлгаз был на стадии становления, ну, а сегодня он на пике развития, что очень радует», — поделился участник встречи, ветеран Мособлгаза Владимир Матвеев.

Отметим, что форум организовали Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики России, АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», оператором выступил Фонд Росконгресс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.