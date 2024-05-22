Подмосковье представило свою композицию на фестивале «Будущее в цветах» в рамках выставки «Россия»

Подмосковье представило ландшафтную композицию «Зеленые горизонты» на фестивале «Будущее в цветах», который проходит в рамках международной выставки-форума «Россия». На мероприятии представлены проекты всех 89 регионов.

Проект подмосковных специалистов представляет собой инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде — дождевые сады. Подобные технологии уже применялись на территории региона, в том числе, при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске.

«Основная наша идея, что мы не боремся с природой, а наоборот используем ее силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения, ведь они любят влажность. В композиции мы использовали растения нашей полосы, выращенные в питомниках Подмосковья», — рассказала ландшафтный дизайнер Марина Береснева.

Гости фестиваля смогут также посетить мастер-классы, лекции, показы и выступления, принять участие в голосовании за символ-цветок региона, которое проводится на сайте выставки. Помимо этого, в 75 павильоне ВДНХ можно посетить стенд Московской области, который знакомит гостей выставки с регионом и его достижениями. Найти расписание активностей можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.