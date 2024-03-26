Подмосковье примет участие в конкурсе, посвященном результатам благоустройства за пять лет

Подмосковье примет участие в четвертьфинале конкурса видеороликов о результатах благоустройства, достигнутых за последние пять лет. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На конкурсе будут представлены регионы Центрального федерального округа, он посвящен достижениям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуют по инициативе президента России Владимира Путина. Отдать свой голос за понравившийся ролик можно здесь. В четвертьфинале принимают участие Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.