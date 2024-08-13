Подмосковье приняло более 940 человек из подвергшейся нападению Курской области
Фото: [МЧС России]
Подмосковье приняло более 940 человек, в том числе более 700 детей, из Курской области, подвергшейся нападению ВСУ, сообщили в МЧС России.
Прибывающих встречают сотрудники МЧС, которые помогают им поселиться в пунктах временного размещения. Курянам оказываются все виды помощи, включая психологическую.
Только сегодня, 13 августа, в Подмосковье прибыли порядка 200 жителей Курской области, в том числе 162 ребенка. Их поселили в пунктах временного размещения в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Люберцах и Коломне.
Отмечается, что 54 субъекта РФ подготовили к приему эвакуированных жителей приграничных районов 400 ПВР, которые могут принять 30 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Курскую область из Подмосковья направили несколько бригад медиков, среди которых хирурги, травматологи и реаниматологи.