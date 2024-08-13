Еще более двадцати медработников направили из Подмосковья в Курскую область

В Курскую область из Подмосковья направили еще одну бригаду медицинских специалистов, которые будут оказывать помощь пострадавшим. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, подмосковные медработники также осматривают прибывших из Курской области в регионе в пунктах временного размещения. До этого в Курскую область направили бригада из 35 врачей, а также семь бригад скорой медицинской помощи.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.