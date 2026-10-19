Подмосковье сохранило место в пятерке самых технологичных регионов России

Московская область заняла пятое место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2025 года. Регион сохранил позицию с прошлого года, при этом его рейтинговый балл вырос с 61,05 до 62,55. Первое место заняла Москва, в тройку лидеров также вошли Татарстан и Санкт-Петербург. Исследование подготовили эксперты РИА Новости на основе данных Росстата и Роспатента.

Московская область вошла в пятерку российских регионов с наиболее высоким уровнем научно-технологического развития. По итогам 2025 года Подмосковье заняло пятое место, набрав 62,55 балла. За год позиция региона не изменилась, однако его рейтинговый результат вырос с 61,05 балла. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Москва, которая удерживает первую строчку с большим отрывом. Второе место занял Татарстан, третье — Санкт-Петербург. Эксперты связывают успех этих регионов с развитой научной инфраструктурой, большим количеством исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также работой высокотехнологичных предприятий.

Помимо Москвы и Подмосковья, в первую десятку вошли Нижегородская и Самарская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Новосибирская области. Последняя в этом году попала в топ-10, вытеснив из него Тюменскую область. На десять ведущих регионов приходится 69% общего объема инновационных товаров, работ и услуг в России.

В целом по стране в 2025 году отмечался рост инновационной активности. По данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженной продукции достигла 7,6%. Это на 1,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Объем таких товаров и услуг за год увеличился на 28%.

Положительную динамику в рейтинге показали 32 региона. Самый заметный рывок совершила Сахалинская область, поднявшаяся сразу на 29 позиций благодаря росту инновационной активности организаций и выпуску новой продукции. Брянская область улучшила результат на 11 мест, Тува и Коми — на шесть, Севастополь — на пять.

Сильнее всего позиции снизились у Ямало-Ненецкого автономного округа — на 15 мест, а также у Тюменской области и Республики Марий Эл — на восемь позиций у каждой.

Последние места рейтинга заняли Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Забайкальский край. По оценке экспертов, разрыв между группами лидеров и аутсайдеров остается значительным: средний рейтинговый балл десяти ведущих регионов почти в пять раз выше, чем у десяти замыкающих список.

Исследователи отмечают, что научно-технологическое развитие тесно связано с общим состоянием экономики региона. Создание научной базы и запуск высокотехнологичных производств требуют времени, поэтому в ближайшие годы резких изменений в верхней и нижней частях рейтинга не ожидается.

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